Ajax-talent beschermd: "Oppassen dat je zo’n jongen niet opbrandt"

Journalist Willem Vissers vindt het niet handig dat bondscoach Michael Reiziger Jorrel Hato heeft opgeroepen voor Jong Oranje om mee te doen aan het EK. De Ajax-verdediger heeft dit seizoen al veel wedstrijden gespeeld en heeft al enkele jaren weinig rust gehad. Vissers is bang dat Hato over zijn eigen grenzen heengaat.

"Ajax heeft veel meer wedstrijden gespeeld dan PSV en Hato heeft alles gespeeld, vijftig wedstrijden. Het is wel heel veel", zegt Vissers bij VoetbalPraat. "Je moet wel oppassen dat je zo’n jongen niet opbrandt. Hij doet dit al drie jaar. Hij blijft maar doorgaan. Hij moet niet naar het EK. Zo’n EK is niet belangrijk. Het gaat alleen om individuele ontwikkelingen. De KNVB zegt dat ze een toernooi willen winnen, maar zo’n jeugd-EK is in principe niet belangrijk."

Vissers denkt dat het ook stormt in het hoofd van Hato. "Hij heeft alles gespeeld, heeft teleurstellingen meegemaakt. En dan gaat hij misschien ook nog een transfer maken." Vissers merkte op het einde van het seizoen al een bepaalde vermoeidheid bij Hato. "Hij heeft daar op het einde minder wedstrijden gespeeld en een mindere periode gehad. Tegen Utrecht kwamen er bijvoorbeeld twee goals door hem. Dat kan gebeuren, maar je merkt dat er een bepaalde vermoeidheid inkomt. Ook mentaal. Het elftal leunde namelijk heel veel op de verdediging", aldus Willem Vissers.