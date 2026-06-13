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'Ajax-talent blijft miljoenen waard na wisselvallig seizoen'

Max
bron: Transfermarkt
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © MTB-Photo

Aaron Bouwman is nog altijd zo'n 3,5 miljoen euro waard. Dat blijkt bij Transfermarkt. De verdediger maakte dit seizoen zijn eerste minuten voor de hoofdmacht.

Bouwman kende een jaar geleden een hoopvolle voorbereiding onder John Heitinga en speelde ook de eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen Telstar. Daarna raakte de talentvolle verdediger geblesseerd en moest hij ook even genoegen nemen met een reserverol.

Na de winterstop mocht Bouwman wel weer een aantal wedstrijden spelen en groeide zijn marktwaarde van één miljoen naar 3,5 miljoen euro. De rest van het seizoen kwam het talent uit de jeugdopleiding amper meer in actie, maar zijn marktwaarde blijft onveranderd. 

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