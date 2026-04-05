Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"

Joram
bron: Ajax Showtime
Kennynho Kasanwirjo bij Ajax
Kennynho Kasanwirjo bij Ajax

Kennynho Kasanwirjo kreeg tijdens de interlandperiode de kans om kennis te maken met Ajax 1. Het achttienjarige broertje van Feyenoorder Neraysho Kasanwirjo (24) maakte zelfs zijn officieuze debuut bij de hoofdmacht.

In gesprek met Ajax Showtime blikt de jonge verdediger terug op de afgelopen weken. Kasanwirjo stond in de basis tijdens het oefenduel tegen FC Volendam, dat eindigde in 2-2. "Ik vind dat ik het goed heb gedaan en ik kreeg complimenten van stafleden en de spelers", vertelt Kasanwirjo. "Het was een heel trots moment." De Amsterdammer koestert al jarenlang de droom om door te breken bij Ajax 1. "Ik speel sinds de Onder 10 bij de club en dan speel ik nu opeens met alle jongens die je normaal op tv ziet."

"Dat was heel mooi." Kasanwirjo voelt zich goed op zijn plek en is ervan overtuigd dat hij het niveau aankan. "Ik kan goed in het niveau mee. Ik heb ook met het eerste elftal getraind en aangetoond dat ik het niveau aankan." Voor de toekomst kijkt de jonge verdediger met vertrouwen vooruit. "Het is een goede omgeving voor mij en ik ken sommige jongens al acht à negen jaar."

0
0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Jong Ajax
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws