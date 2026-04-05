Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"

In gesprek met Ajax Showtime blikt de jonge verdediger terug op de afgelopen weken. Kasanwirjo stond in de basis tijdens het oefenduel tegen FC Volendam, dat eindigde in 2-2. "Ik vind dat ik het goed heb gedaan en ik kreeg complimenten van stafleden en de spelers", vertelt Kasanwirjo. "Het was een heel trots moment." De Amsterdammer koestert al jarenlang de droom om door te breken bij Ajax 1. "Ik speel sinds de Onder 10 bij de club en dan speel ik nu opeens met alle jongens die je normaal op tv ziet."

"Dat was heel mooi." Kasanwirjo voelt zich goed op zijn plek en is ervan overtuigd dat hij het niveau aankan. "Ik kan goed in het niveau mee. Ik heb ook met het eerste elftal getraind en aangetoond dat ik het niveau aankan." Voor de toekomst kijkt de jonge verdediger met vertrouwen vooruit. "Het is een goede omgeving voor mij en ik ken sommige jongens al acht à negen jaar."