Ajax-talent deelt update over contract: "Het ziet er goed uit"

Mark Verkuijl deelde dinsdagavond goed nieuws over zijn contractverlenging. Het lijkt erop dat de middenvelder van Jong Ajax zijn contract gaat verlengen.

Verkuijl beschikt over een aflopende verbintenis, maar het lijkt een kwestie van tijd voor hij zijn contract gaat verlengen. "Het ziet er goed uit. Ik kan er nog niet heel veel over vertellen, maar het ziet er goed uit", vertelt de negentienjarige Ajacied aan ESPN. Verkuijl speelt al sinds 2014 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

De controlerende middenvelder kan naar eigen zeggen nog veel stappen zetten. "Ik merk gewoon dat ik bij Ajax nog heel veel kan leren. Nu ook, ik zit net bij Jong Ajax. Ik merk dat ik in de Keuken Kampioen Divisie tegen volwassen mannen heel anders moet voetballen en dat ik daar stappen in kan zetten", legt hij uit. "Ik moet gewoon lekker fit blijven en meer ballen opeisen. Ik moet dominanter worden, dat is voor mij denk ik het belangrijkste."