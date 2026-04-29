Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

Max
bron: Matchday

Paulo Da Silva heeft het goed naar zijn zin bij Ajax. Dat vertelt zijn broer Eric Da Silva in Matchday

Da Silva kwam in de winterse transferperiode over van NEC. In Nijmegen maakte de spits veel indruk in de jeugdelftallen. Sinds de winterstop speelt Da Silva in de Onder 19 van Ajax en Jong Ajax. 

De aanvaller had wat tijd nodig om te wennen, maar heeft het volgens zijn broer naar zijn zin. "Het gaat goed, hij heeft het naar zijn zin. Je gaat wel van Tilburg naar het drukke Amsterdam", vertelt Eric Da Silva in de show Matchday. 

De achttienjarige Tilburg speelde eerst in de jeugdopleiding van Willem II, maar had daar weinig perspectief. "Hij kon blijven, maar de minuten die hij zou maken, zouden niet veel zijn", legt zijn broer uit. Een transfer naar NEC bleek de juiste oplossing. "De Hoofd Jeugdopleiding bij NEC was de persoon die Paulo bij Willem II had aangenomen."

0
0
Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws