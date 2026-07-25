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Ajax-talent geprezen: "Hij werd weggekaapt door PSV, goede speler"

Stefan
Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla
Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla Foto: © Pro Shots

Ajax was donderdagavond een maatje te groot voor het Servische Vojvodina. Toch denkt Marcel van der Kraan dat de Amsterdammers nog wel wat nodig hebben om PSV het vuur aan de schenen te leggen in de Eredivisie.

"Je zag wel een nieuw Ajax, maar Vojvodina stelde echt geen zak voor", begon journalist Steven Kooijman in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Jordi Cruijff wil met ervaren mensen, die het klappen van de zweep kennen, de competitie in", gaat Marcel van der Kraan verder. "Als je een aanval wilt doen op de landstitel van PSV, dan kun je niet met jongens van zeventien de competitie ingaan én Europees spelen."

"Hoewel jeugdspelers altijd de basis vormden voor de toekomst bij Ajax. Als ik zie waar Jordi Cruijff mee bezig is, dan gaat er ongetwijfeld nog veel gebeuren", vervolgt hij, waarop Kooijman inhaakt over Abdellah Ouazane, één van de talenten die inviel bij Ajax. "Gisteren kon je in die paar minuten zien wat hij kan", aldus Kooijman, die ook onder de indruk was van Mohamed Abdalla. "Hij werd weggekaapt door PSV, echt een goede speler. Een jaar later waren ze hem kwijt aan Ajax. Gisteren heb je kunnen zien dat hij kan ballen."

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