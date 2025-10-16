Ajax-talent getipt als basisspeler: "Hij moet echt altijd spelen"

Inan wordt gevraagd naar zijn ideale Ajax-middenveld. "Het probleem bij Ajax zit hem ook in de samenstelling van de selectie. Heitinga is opgezadeld met tien middenvelders als je Sean Steur en Rayane Bounida, de grootste talenten, meerekent. Dan kun je tot vierhonderd combinaties komen. Wat we tot nu toe hebben gezien, is dat Heitinga al heel veel verschillende combinaties heeft geprobeerd en hij nog steeds niet zijn ideale trio heeft gevonden", zo vertelt hij in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Toch is Inan duidelijk over twee spelers. "Voor mij moeten Taylor en Mokio sowieso spelen. Dat zit hem in loopvermogen, techniek en een stukje pit en duelkracht. Ik heb ook niet begrepen dat Mokio, één van de grootste uitblinkers in de voorbereiding, na één helft tegen Go Ahead meteen is afgeserveerd en achterin de rij moest aansluiten."

Inan verwacht echter dat het nog niet het einde betekent voor Mokio. "Ik denk dat Mokio nu echt de kans gaat krijgen als middenvelder. Ik sluit niet uit dat Mokio niet meer uit het elftal gaat verdwijnen als hij de kans krijgt, zo veel talent dicht ik hem toe. Over Taylor heeft Heitinga al gezegd dat hij een zekerheidje zou zijn als hij bij Ajax zou blijven en dan kom je dus bij de derde uit. Je kunt meerdere kanten op. Qua namen, maar ook qua posities."