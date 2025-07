Ajax-talent had het moeilijk: "Kreeg het mentaal steeds zwaarder"

Jan Faberski lijkt nog even te moeten wachten op zijn doorbraak bij Ajax 1. De jonge aanvaller heeft deze voorbereiding pech gehad met een blessure.

Faberski maakte begin vorig seizoen enorm veel indruk bij Jong Ajax. De negentienjarige Pool leek klaar voor een kans bij de hoofdmacht. "Die bleef uit omdat Farioli hem nog niet klaar achtte", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. Zijn goede start bij Jong kon hij niet een heel seizoen volhouden. "Faberski kreeg het mentaal steeds zwaarder bij de beloften."

Deze voorbereiding mag Faberski zich laten zien aan John Heitinga, maar werd hij onfortuinlijk getroffen door een heupblessure. "Die lijkt mee te vallen, maar ondertussen heeft Traoré alweer een sterke helft achter de rug. En tot de kleine Pool weer fit is, is Raul Moro al aangehaakt", stelt Inan. "Staf en directie zien nog altijd de potentie en gunnen de pezige en rappe rechtsbuiten nog altijd een kans, maar de concurrentie is inmiddels moordend op zijn plek."

Ajax en Faberski zijn het in ieder geval wel eens over de toekomst. De rechtsbuiten gaat zijn contract spoedig verlengen tot medio 2030.