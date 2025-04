Ajax-talent had pech: "Had weer parasieten in mijn ingewanden"

De twintigjarige Hatenboer maakt dit seizoen nog af in Kralingen. Zijn avontuur bij Ajax begon in de zomer van 2015, nadat hij eerder actief was bij Sparta Rotterdam. In 2018 keerde hij terug naar Sparta, maar dat had een ingrijpende reden. Kort nadat bij hem legionella werd vastgesteld, besloot hij Ajax te verlaten. In een interview met Het Laatste Nieuws blikt hij terug op die moeilijke periode.

"Ik had weer parasieten in mijn ingewanden", vertelt Hatenboer. "Het bracht ademhalingsproblemen met zich mee. Tijdens wedstrijden kon ik amper ademen. In het ziekenhuis werd de ziekte vastgesteld. Meerdere maanden moest ik stoppen met voetballen, wat heel moeilijk was. Je bent jong en wil alleen maar spelen. Als mens heb ik er veel uit geleerd. Op zulke momenten is voetbal even niet belangrijk, maar gaat gezondheid voorop."