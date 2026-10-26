Ajax-talent Heitinga scoort twee keer rechtstreeks uit corner
Lennox Heitinga heeft zich nadrukkelijk laten zien op de prestigieuze Messi Cup in Miami. De vijftienjarige aanvoerder van Ajax Onder 16 scoorde tegen de leeftijdsgenoten van Internazionale twee keer rechtstreeks uit een hoekschop.
De zoon van voormalig Ajax-speler en -trainer John Heitinga had slechts twee minuten nodig om de score te openen. Vanaf de linkerkant draaide de rechtsbenige middenvelder de bal hard en hoog over de Italiaanse doelman heen.
Vlak voor rust herhaalde Heitinga dat kunststukje. Opnieuw maakte de nummer tien rechtstreeks uit een indraaiende corner een doelpunt. Daarbij profiteerde hij handig van de stevige wind in Miami. Ajax Onder 16 won het duel uiteindelijk met 2-1.
Heitinga is de zoon van John Heitinga en Charlotte Sophie Zenden, de zus van voormalig Oranje-international Boudewijn Zenden. Bij Ajax Onder 16 speelt hij samen met onder anderen Elgyn Hato. De vijftienjarige verdediger is het jongere broertje van voormalig Ajacied Jorrel Hato.
De Messi Cup is een internationaal jeugdtoernooi dat is vernoemd naar Lionel Messi. Zestien Onder 16-teams van verschillende topclubs nemen het in Miami tegen elkaar op. Ajax is ingedeeld in een groep met Chelsea, Internazionale en River Plate.
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Ajax-talent Heitinga scoort twee keer rechtstreeks uit corner
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