Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"

Amber
bron: ESPN
Mohamed Abdalla
Mohamed Abdalla Foto: © BSR Agency

Mohamed Abdalla maakt op jonge leeftijd al kennis met het hoogste niveau. De zestienjarige aanvaller maakte onlangs zijn officiële debuut voor Ajax 1 en stond twee weken geleden nog op het veld in Servië tegen Vojvodina. Vrijdagavond kwam het talent in actie voor Jong Ajax, dat op bezoek bij FC Dordrecht met 2-1 verloor.

Het contrast tussen beide wedstrijden is groot, maar Abdalla ziet het vooral als een kans om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Zijn debuut voor de hoofdmacht werd extra bijzonder doordat hij direct tot scoren kwam. "Als jonge jongen is het alleen maar mooi."

Hoewel Abdalla ongetwijfeld vaker bij het eerste elftal wil aansluiten, heeft hij geen haast. De zestienjarige weet dat speelminuten op dit moment het belangrijkste zijn voor zijn ontwikkeling. "Zo voelt het voor mij ook. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken op het hoogste niveau. Als ik niet speel, wil ik veel minuten spelen en laten zien dat ik de beste ben bij Jong Ajax", vertelt hij aan ESPN.

Daarbij maakt het hem weinig uit voor welk elftal hij uiteindelijk in actie komt. "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel. Ik speel liever negentig minuten bij Dordrecht uit, dan dat ik op de bank zit bij Ajax 1", aldus Abdalla.

De jongeling beseft tegelijkertijd dat hij nog een lange weg te gaan heeft. "Ik moet elke dag keihard werken en elke seconde alles geven, want ik ben nog jong." Bij Ajax krijgt hij bovendien te maken met de nodige concurrentie. De komst van onder anderen Julian Brandt maakt het niet eenvoudiger om door te breken, maar Abdalla ziet dat juist als een mogelijkheid om veel te leren.

Hij zoekt daarbij bewust het gesprek met ervaren spelers. "Ik vraag Julian Brandt, die met Bellingham heeft gespeeld en Caio Henrique, die met Pogba heeft gespeeld, hoe zij op de training waren. Ze zeggen dan dat zij abnormaal zijn, wereldsterren. En dat ik daar ook naartoe moet groeien", besluit Abdalla.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Míchel Sanchez

Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"

0
Mike Verweij

Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Jong Ajax Mohamed Abdalla
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws