Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Mohamed Abdalla maakt op jonge leeftijd al kennis met het hoogste niveau. De zestienjarige aanvaller maakte onlangs zijn officiële debuut voor Ajax 1 en stond twee weken geleden nog op het veld in Servië tegen Vojvodina. Vrijdagavond kwam het talent in actie voor Jong Ajax, dat op bezoek bij FC Dordrecht met 2-1 verloor.
Het contrast tussen beide wedstrijden is groot, maar Abdalla ziet het vooral als een kans om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Zijn debuut voor de hoofdmacht werd extra bijzonder doordat hij direct tot scoren kwam. "Als jonge jongen is het alleen maar mooi."
Hoewel Abdalla ongetwijfeld vaker bij het eerste elftal wil aansluiten, heeft hij geen haast. De zestienjarige weet dat speelminuten op dit moment het belangrijkste zijn voor zijn ontwikkeling. "Zo voelt het voor mij ook. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken op het hoogste niveau. Als ik niet speel, wil ik veel minuten spelen en laten zien dat ik de beste ben bij Jong Ajax", vertelt hij aan ESPN.
Daarbij maakt het hem weinig uit voor welk elftal hij uiteindelijk in actie komt. "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel. Ik speel liever negentig minuten bij Dordrecht uit, dan dat ik op de bank zit bij Ajax 1", aldus Abdalla.
De jongeling beseft tegelijkertijd dat hij nog een lange weg te gaan heeft. "Ik moet elke dag keihard werken en elke seconde alles geven, want ik ben nog jong." Bij Ajax krijgt hij bovendien te maken met de nodige concurrentie. De komst van onder anderen Julian Brandt maakt het niet eenvoudiger om door te breken, maar Abdalla ziet dat juist als een mogelijkheid om veel te leren.
Hij zoekt daarbij bewust het gesprek met ervaren spelers. "Ik vraag Julian Brandt, die met Bellingham heeft gespeeld en Caio Henrique, die met Pogba heeft gespeeld, hoe zij op de training waren. Ze zeggen dan dat zij abnormaal zijn, wereldsterren. En dat ik daar ook naartoe moet groeien", besluit Abdalla.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"