Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"

Mohamed Abdalla maakt op jonge leeftijd al kennis met het hoogste niveau. De zestienjarige aanvaller maakte onlangs zijn officiële debuut voor Ajax 1 en stond twee weken geleden nog op het veld in Servië tegen Vojvodina. Vrijdagavond kwam het talent in actie voor Jong Ajax, dat op bezoek bij FC Dordrecht met 2-1 verloor.

Hoewel Abdalla ongetwijfeld vaker bij het eerste elftal wil aansluiten, heeft hij geen haast. De zestienjarige weet dat speelminuten op dit moment het belangrijkste zijn voor zijn ontwikkeling. "Zo voelt het voor mij ook. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken op het hoogste niveau. Als ik niet speel, wil ik veel minuten spelen en laten zien dat ik de beste ben bij Jong Ajax", vertelt hij aan ESPN .

Het contrast tussen beide wedstrijden is groot, maar Abdalla ziet het vooral als een kans om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Zijn debuut voor de hoofdmacht werd extra bijzonder doordat hij direct tot scoren kwam. "Als jonge jongen is het alleen maar mooi."

Daarbij maakt het hem weinig uit voor welk elftal hij uiteindelijk in actie komt. "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel. Ik speel liever negentig minuten bij Dordrecht uit, dan dat ik op de bank zit bij Ajax 1", aldus Abdalla.

De jongeling beseft tegelijkertijd dat hij nog een lange weg te gaan heeft. "Ik moet elke dag keihard werken en elke seconde alles geven, want ik ben nog jong." Bij Ajax krijgt hij bovendien te maken met de nodige concurrentie. De komst van onder anderen Julian Brandt maakt het niet eenvoudiger om door te breken, maar Abdalla ziet dat juist als een mogelijkheid om veel te leren.

Hij zoekt daarbij bewust het gesprek met ervaren spelers. "Ik vraag Julian Brandt, die met Bellingham heeft gespeeld en Caio Henrique, die met Pogba heeft gespeeld, hoe zij op de training waren. Ze zeggen dan dat zij abnormaal zijn, wereldsterren. En dat ik daar ook naartoe moet groeien", besluit Abdalla.