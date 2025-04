Ajax-talent in de schijnwerpers: "Ze moeten hem snel contracteren"

Ajax-talent Abdellah Ouazane heeft de aandacht getrokken door met Marokko O17 de Afrika Cup te winnen. De getalenteerde middenvelder, die ook al gelinkt werd aan Manchester United, staat momenteel in de belangstelling van Ajax, dat hem graag wil vastleggen. Marokkaanse verslaggever Hamza Hachlaf is uiterst positief over zijn prestaties.

Hachlaf, die namens 2M TV verslag deed van het jeugdtoernooi, zag Ouazane een leidende rol aannemen. De spelmaker werd zelfs uitgeroepen tot Speler van het Toernooi, en dat in aanwezigheid van honderden scouts en technisch directeuren. "Ouazane heeft zeker zijn visitekaartje afgegeven aan alle toeschouwers. Het is kwestie van tijd voordat we hem in het profvoetbal zien", vertelt de journalist aan Ajax Showtime.

Ook Engelse clubs tonen interesse, maar die kunnen pas toeslaan als hij achttien is. Het talent heeft in januari zijn zestiende verjaardag gevierd. "Hij is nog jong natuurlijk, dus we moeten ons geduld bewaren. Maar als hij snel in het eerste van Ajax komt en minuten maakt in het profvoetbal, dan is hij een serieuze kandidaat voor het Marokkaans elftal", schetst Hachlaf. "Hij is een heel bijzonder talent."

"Hij is een technisch zeer begaafde speler, heeft een goede arbeidsethos en is fysiek verder dan leeftijdsgenoten. Hij is de spelmaker van het team, heeft oog voor medespelers en is een echte teamspeler", somt de journalist op. "Ouazane heeft het profiel van een toekomstige speler voor de Europese top. Hij heeft de persoonlijkheid, de juiste mindset en technische bagage om het tot het hoogste podium te schoppen. In veel opzichten is hij een soort super Ziyech."

"Ajax moet snel handelen en hem contracteren. Ze moeten wel, want hij is echt een pareltje", waarschuwt de Hachlaf.