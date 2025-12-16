Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Ajax-talent is Fred Grim dankbaar: "Ik had die gesprekken nodig"

Gijs Kila
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Jorthy Mokio heeft na een lastige periode weer een glimlach op het gezicht. De zeventienjarige middenvelder besliste zondag De Klassieker tegen Feyenoord (2-0) met een doelpunt in blessuretijd en spreekt openlijk zijn dank uit aan interim-trainer Fred Grim.

De jonge Belg gaf toe dat hij de afgelopen tijd niet goed in zijn vel zat. "Ja, dat sowieso", reageert Mokio als hem wordt gevraagd of het doelpunt tegen Feyenoord een bevrijding was. "Weer terug in de Johan Cruijff ArenA, even spelen gewoon. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dan nog het scoren erbij en dan kan het niet beter."

Mokio moest wennen aan het leven als speler van Ajax 1 en voelde dat het seizoen zwaar begon. "Het was zwaar, moeilijk ook", vertelt hij. "Ik moest lang wennen aan dat ik in het eerste elftal speelde van Ajax. Dat besef had ik nog niet. Ik moest eraan wennen dat het weer een nieuw seizoen was en dat ik aan de bak moest."

Fred Grim besloot de middenvelder persoonlijk te begeleiden en dat bleek cruciaal. "Ik had die gesprekken nodig om de motivatie terug te krijgen", aldus Mokio. "Ik heb een goede band met de trainer. We willen beiden dat het stap voor stap beter gaat."

Ajax - Feyenoord op 14 december 2025

Het laatste Ajax Nieuws Jorthy Mokio Fred Grim
