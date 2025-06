'Ajax-talent kiest ondanks gesprek met Heitinga voor vertrek'

De zestienjarige Ouazane geldt als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax en speelde afgelopen seizoen voor de Onder 17 van de Amsterdammers. De creatieve middenvelder speelt al sinds zijn zeven voor Ajax, maar daar komt deze zomer een einde aan. Ouazane gaat een driejarig contract tekenen bij de club uit de Spaanse hoofdstad. Ajax krijgt een opleidingsvergoeding.

Ajax en Ouazane waren sinds vorige zomer in gesprek over een contract en leken een akkoord te naderen, maar inmenging van Real Madrid bracht daar verandering in. De Marokkaans jeugdinternational heeft Ajax inmiddels laten weten dat hij een overgang naar Real Madrid verkiest boven een eerste contract in Amsterdam. Ook gesprekken met Alex Kroes, Marijn Beuker een belletje van John Heitinga konden hem niet meer van gedachte veranderen.