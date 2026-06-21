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Ajax-talent kijkt op tegen topspits: "Hij weet altijd te scoren"

Max
bron: Ajax
Ajax-logo op De Toekomst
Ajax-logo op De Toekomst Foto: © Orange Pictures

Charly van Oosterhout is dolblij met zijn eerste profcontract bij Ajax. De zestienjarige spits tekende deze weke een contract tot medio 2029 in Amsterdam. 

Van Oosterhout kwam een jaar geleden over uit de jeugd van AZ. "Aan het begin van het seizoen was dit het doel dat ik aan het einde wilde bereiken. Het was wel even wennen in het begin. Van AZ naar Ajax was best een stap. Dat wennen ging wel goed", vertelt hij in een interview met de clubkanalen. "Je kijkt gewoon hoe de jongens zijn en of ik in de groep pas. Dat ging vanzelf."

De afmaker merkte dit seizoen dat hij goede stappen zette in zijn ontwikkeling. "Ik ben sterker aan de bal geworden. Ik dribbel niet heel veel en maak niet heel veel acties. Ik denk dat ik er goed mee bezig ben. Ook op trainingen gaat het steeds beter om het in de wedstrijden uit te voeren", laat hij weten.

Van Oosterhout kijkt enorm op tegen wereldspits Erling Haaland. "Het positie kiezen voor de goal. Waar de bal heen gaat, is hij. Hij weet ook altijd te scoren. Het is slim kijken hoe je uit een voorzet kunt scoren", besluit het talent. 

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