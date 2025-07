Ajax-talent klopt op de deur: "Ik wil gewoon shinen op het veld"

"Ik voel het vertrouwen van de club. Ik kan er niet veel meer over zeggen, want het is gewoon een mooi moment. Ik ben trots op mezelf en trots op mijn familie", vertelt hij op de website van zijn werkgever over de nieuwe verbintenis. "Bij Jong Ajax was het niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk is het goed gekomen."

"Vooral op het fysieke vlak heb ik de grootste stappen gezet", vervolgt de dribbelaar, die een aantal duidelijke doelen heeft. "Ik wil sowieso beter worden in het mannelijke voetbal. Ik wil veel minuten maken en volwassener worden, maar ook plezier hebben en dicht bij mezelf blijven. Ik wil gewoon shinen op het veld."