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Ajax-talent kondigt vertrek aan: "Juiste stap voor ontwikkeling"

Thomas
bron: Instagram
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel Foto: © Pro Shots

Don O’Niel neemt na dertien jaar afscheid van Ajax. De negentienjarige buitenspeler heeft via Instagram bevestigd dat hij de Amsterdamse club verlaat. De aanvaller lijkt zijn loopbaan voort te zetten in Qatar, waar Al-Ahli op het punt staat hem vast te leggen.

O’Niel gold jarenlang als een talent uit de jeugdopleiding van Ajax, maar een doorbraak in het eerste elftal bleef uit. Ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2027 kiest de rechtsbuiten voor een nieuwe uitdaging. Volgens eerdere berichtgeving rondt hij in Qatar zijn transfer naar Al-Ahli af.

"Na 13 jaar heb ik besloten om de club te verlaten. Ik kwam hier als een jongen van zes jaar oud en vertrek nu als jongeman", schrijft O’Niel op Instagram. "Ajax heeft mij niet alleen gevormd als voetballer, maar ook als de persoon die ik vandaag ben. Juist daarom was het maken van deze keuze allesbehalve makkelijk. Toch voelde dit uiteindelijk als de juiste stap voor mijn verdere ontwikkeling."

Ook richt de vleugelaanvaller zich met warme woorden tot iedereen binnen de club. "Ik wil iedereen die de afgelopen jaren onderdeel is geweest van mijn reis enorm bedanken. Van trainers en staf tot teamgenoten en supporters. Bedankt voor alle steun, het vertrouwen en de onvergetelijke herinneringen die ik voor altijd met me mee zal dragen. Ajax zal altijd een bijzondere plek in mijn hart hebben. Bedankt voor alles", besluit hij. 

O’Niel kwam afgelopen seizoen tot 37 wedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij acht keer scoorde en zes assists gaf. Een officieel debuut in Ajax 1 bleef echter uit.

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