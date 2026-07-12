Ajax-talent kondigt vertrek aan: "Juiste stap voor ontwikkeling"

Don O’Niel neemt na dertien jaar afscheid van Ajax. De negentienjarige buitenspeler heeft via Instagram bevestigd dat hij de Amsterdamse club verlaat. De aanvaller lijkt zijn loopbaan voort te zetten in Qatar, waar Al-Ahli op het punt staat hem vast te leggen.

O’Niel gold jarenlang als een talent uit de jeugdopleiding van Ajax, maar een doorbraak in het eerste elftal bleef uit. Ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2027 kiest de rechtsbuiten voor een nieuwe uitdaging. Volgens eerdere berichtgeving rondt hij in Qatar zijn transfer naar Al-Ahli af.

"Na 13 jaar heb ik besloten om de club te verlaten. Ik kwam hier als een jongen van zes jaar oud en vertrek nu als jongeman", schrijft O’Niel op Instagram. "Ajax heeft mij niet alleen gevormd als voetballer, maar ook als de persoon die ik vandaag ben. Juist daarom was het maken van deze keuze allesbehalve makkelijk. Toch voelde dit uiteindelijk als de juiste stap voor mijn verdere ontwikkeling."