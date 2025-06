Ajax verliest groot talent: "Vertrek waarschijnlijk deze zomer"

De kans is groot dat Precious Ugwu deze zomer vertrekt bij Ajax. De 19-jarige verdediger, die momenteel in actie komt op het EK Onder 19 met Nederland, blikte in gesprek met het Bosnische Meridian Sport openhartig vooruit op zijn toekomst. Ondanks een goed seizoen bij Jong Ajax, lijkt zijn avontuur in Amsterdam ten einde te lopen.

Ugwu kwam dit seizoen tot 27 optredens voor Jong Ajax en liet daar een sterke indruk achter. "Al met al was dit een goed seizoen. Ik heb het hele seizoen voor Jong Ajax gespeeld, terwijl ik nog steeds voor Ajax O19 mag spelen", vertelt hij. "Het voelt geweldig om voor deze club te spelen. Het is een van de beste clubs en ik ontwikkel mij enorm goed." De jonge centrumverdediger mocht zelfs meetrainen met het eerste elftal en speelde mee in de voorbereiding tegen Olympiakos.

Toch komt een officieel debuut in het eerste elftal er waarschijnlijk niet meer van. "Het is alleen jammer dat ik mijn officiële debuut nog niet heb gemaakt en ik de club waarschijnlijk deze zomer verlaat", aldus Ugwu.

Waar zijn toekomst ligt, is nog onduidelijk. Internationaal is hij gewild: naast Nederland mag hij ook nog uitkomen voor Nigeria en Bosnië & Herzegovina, het geboorteland van zijn moeder. "Ik heb nog geen contact met ze gehad", zegt hij over de Bosnische bond. "Maar als ik voor Bosnië & Herzegovina zou kiezen, zou het om het eerste elftal moeten gaan. Dan hoop ik met het team op het WK in 2026 te spelen. Maar ik heb nog met niemand contact gehad. Ook niet met de bondscoach."