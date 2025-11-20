'Ajax-talent krijgt dramatisch nieuws en is maanden afwezig'

Het seizoen van Ajax-talent Marley Alvarez Perez is voortijdig beëindigd. Volgens Ajax Showtime heeft de rechtsback van het O19-elftal een kruisbandblessure opgelopen, waardoor het waarschijnlijk is dat hij dit seizoen geen speelminuten meer zal maken.

De jongeling raakte geblesseerd tijdens een training. "Alvarez Perez is inmiddels succesvol geopereerd en de verwachting is dat hij goed terugkomt van zijn blessure", meldt de site. De vleugelverdediger zal zich nu volledig moeten richten op het komende seizoen, aangezien dit seizoen spelen vrijwel uitgesloten lijkt.

Voor Alvarez Perez is de blessure een flinke tegenvaller. Hij moet de Youth League dit seizoen aan zich voorbij laten gaan en kan ook zijn droom om in het betaald voetbal te debuteren voorlopig vergeten. Oorspronkelijk was Alvarez Perez aanvaller, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot een speler die op beide backposities inzetbaar is.

Toch is er positief nieuws over zijn herstel. "Het kraakbeen en de meniscus van Alvarez Perez zijn niet beschadigd en het vertrouwen is groot dat de verdediger weer helemaal de oude wordt, of zelfs sterker terugkomt. Na vijf maanden is hij hopelijk weer op het veld te vinden", klinkt het.