Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax-talent krijgt dramatisch nieuws en is maanden afwezig'

Arthur
bron: Ajax Showtime
Marley Alvarez Perez
Marley Alvarez Perez Foto: © Ajax

Het seizoen van Ajax-talent Marley Alvarez Perez is voortijdig beëindigd. Volgens Ajax Showtime heeft de rechtsback van het O19-elftal een kruisbandblessure opgelopen, waardoor het waarschijnlijk is dat hij dit seizoen geen speelminuten meer zal maken.

De jongeling raakte geblesseerd tijdens een training. "Alvarez Perez is inmiddels succesvol geopereerd en de verwachting is dat hij goed terugkomt van zijn blessure", meldt de site. De vleugelverdediger zal zich nu volledig moeten richten op het komende seizoen, aangezien dit seizoen spelen vrijwel uitgesloten lijkt.

Voor Alvarez Perez is de blessure een flinke tegenvaller. Hij moet de Youth League dit seizoen aan zich voorbij laten gaan en kan ook zijn droom om in het betaald voetbal te debuteren voorlopig vergeten. Oorspronkelijk was Alvarez Perez aanvaller, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot een speler die op beide backposities inzetbaar is.

Toch is er positief nieuws over zijn herstel. "Het kraakbeen en de meniscus van Alvarez Perez zijn niet beschadigd en het vertrouwen is groot dat de verdediger weer helemaal de oude wordt, of zelfs sterker terugkomt. Na vijf maanden is hij hopelijk weer op het veld te vinden", klinkt het.

Gerelateerd:
Erik ten Hag

"PSV zal dan minimaal een poging gaan wagen bij Erik ten Hag"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd