Ajax-talent leert van Klaassen: "Ongelofelijk wat hij elke dag doet"

"Het is geweldig om die jongens van het eerste team in de buurt te hebben", zegt de verdediger in gesprek met de officiële kanalen van Ajax. "Het is een plezier om met iemand als Klaassen of Berghuis te spelen. De manier waarop ze voor hun lichaam zorgen en wat ze elke dag doen, is gewoon ongelooflijk."

"Op het veld helpen ze ook met coaching. Als centrale verdediger is het belangrijk voor mij om te blijven communiceren", vervolgt Bouwman, die dit seizoen hoopt zijn debuut te maken voor Ajax 1. "De top-vier van de Premier League is mijn ultieme droom, hoewel het ook geweldig zou zijn om in de top te spelen in Spanje of een ander groot voetballand."