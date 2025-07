Ajax-talent maakt indruk: "Aan de bal druipt de klasse ervan af"

John Heitinga speelde zaterdag met Ajax een oefenwedstrijd tegen het Deense Aarhus. In de tweede helft bracht de trainer een handvol beloften in het veld, en zij maakten indruk. Clubwatcher Johan Inan bekijkt welke talenten de grootste kans maken op een doorbraak. Volgens hem is de 19-jarige Rayane Bounida zeker een van die spelers.