Abdalla maakt indruk: "Daar zullen ze bij PSV ziek van zijn"

Sander de Kramer is onder de indruk geraakt van Mohamed Abdalla. De Feyenoord-liefhebber sprak in De Oranjezomer zijn bewondering uit voor de pas zestienjarige middenvelder van Ajax, die donderdagavond zijn debuut maakte in het eerste elftal tegen FK Vojvodina.

Abdalla mocht in de tweede helft invallen tijdens het duel in de tweede voorronde van de Conference League en luisterde zijn eerste officiële minuten meteen op met een doelpunt. De aanvallend ingestelde middenvelder, geboren in Eindhoven, sloeg daarmee direct zijn naam op de kaart en kreeg na afloop lof vanuit onverwachte hoek.

"Dat ventje van zestien, Abdalla, dat is wel een fenomenaal verhaal weer", zei De Kramer aan tafel. Hoewel hij als uitgesproken Feyenoord-supporter liever had gezien dat het talent in Rotterdam zou spelen, voorspelt hij een grote toekomst voor de Ajacied. "Hij valt meteen weer in het rijtje met de grote namen. Ik had hem alleen liever bij Feyenoord zien spelen."