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Abdalla maakt indruk: "Daar zullen ze bij PSV ziek van zijn"

Joram
Mohamed Abdalla
Mohamed Abdalla Foto: © BSR Agency

Sander de Kramer is onder de indruk geraakt van Mohamed Abdalla. De Feyenoord-liefhebber sprak in De Oranjezomer zijn bewondering uit voor de pas zestienjarige middenvelder van Ajax, die donderdagavond zijn debuut maakte in het eerste elftal tegen FK Vojvodina.

Abdalla mocht in de tweede helft invallen tijdens het duel in de tweede voorronde van de Conference League en luisterde zijn eerste officiële minuten meteen op met een doelpunt. De aanvallend ingestelde middenvelder, geboren in Eindhoven, sloeg daarmee direct zijn naam op de kaart en kreeg na afloop lof vanuit onverwachte hoek.

"Dat ventje van zestien, Abdalla, dat is wel een fenomenaal verhaal weer", zei De Kramer aan tafel. Hoewel hij als uitgesproken Feyenoord-supporter liever had gezien dat het talent in Rotterdam zou spelen, voorspelt hij een grote toekomst voor de Ajacied. "Hij valt meteen weer in het rijtje met de grote namen. Ik had hem alleen liever bij Feyenoord zien spelen."

Volgens De Kramer is vooral de ontwikkeling van Abdalla opvallend. De jonge middenvelder maakte op straat belangrijke stappen in zijn voetbalontwikkeling en zette pas later de stap naar het georganiseerde veldvoetbal. "Hij heeft op de straat leren voetballen en was eigenlijk een betere straatvoetballer. Daarna heeft hij die kwaliteiten meegenomen naar het veld. Daar gaan ze in Amsterdam nog veel plezier aan beleven", aldus De Kramer.

Ook aan tafel werd verbaasd gereageerd op de achtergrond van Abdalla. Leontien van Moorsel vroeg zich af of de middenvelder altijd al onderdeel was van de Ajax-opleiding. Hélène Hendriks legde vervolgens uit dat Abdalla juist uit de jeugd van PSV afkomstig is. "Nou, die zullen ziek zijn ervan", reageerde Van Moorsel daarop. De overstap naar Amsterdam maakte Abdalla twee jaar geleden.

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