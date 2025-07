Ajax-talent (17) maakt indruk: "Hij kreeg de handen op elkaar"

Bouwman wacht nog op zijn officiële debuut voor de hoofdmacht, maar was vorig jaar onder Francesco Farioli ook al aanwezig in de voorbereiding. "Toen viel al op hoe wendbaar en technisch Bouwman ondanks zijn lengte is", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "Tegen Olympiakos kreeg hij de handen op elkaar na een onnavolgbare actie aan de zijlijn. Een jaar later verstuurde hij tegen Aarhus 45 passes. Allemaal kwamen ze aan."

De zeventienjarige verdediger, die vijftien wedstrijden in Jong Ajax achter zijn naam heeft staan, liet zich deze voorbereiding tegen Hibernian en Aarhus al goed zien. "Het publiek zag in de sterke verdediger, die de duels niet schuwt en ook geel kreeg voor een harde charge, een allround verdediger."