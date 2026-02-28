Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax-talent maakt opvallende vergelijking: "Allereerst Neymar"

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Neymar
Neymar Foto: © Pro Shots

Elias Mechrouch heeft zijn contract bij Ajax ondertekent, waardoor hij officieel Ajacied is. De achttienjarige buitenspeler ligt tot medio 2029 vast en aan zelfvertrouwen heeft hij geen gebrek.

"Het voelt als een kinderdroom die uitkomt", vertelt Mechrouch tegenover Ajax. "Ik ben de club ontzettend dankbaar. Ik heb het pas op het laatste moment aan mijn familie verteld, maar iedereen is heel blij voor me. Sinds ik klein ben keek ik al op naar Ajax. Dat ik hier nu kan staan is heel mooi."

Wanneer hem gevraagd wordt zijn speelstijl te omschrijven, noemt hij een opvallende naam. "Allereerst Neymar. Dat zie je ook echt in mijn spel; ik ben iemand die houdt van acties maken. Bij Ajax kijk ik naar mijn concurrent: Mika Godts. Hij doet het momenteel echt heel goed", aldus Mechrouch.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is eveneens content. "Elias is een technische aanvaller die een goede actie in huis heeft. Hij beschikt over een uitstekende dribbel en met zijn creativiteit is hij in staat om gevaar te stichten voor het vijandelijke doel. Hij ontwikkelt zich goed en we hebben er vertrouwen in dat hij een mooie toekomst tegemoetgaat bij Ajax", zegt hij.

