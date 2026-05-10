Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

Julian Rijkhoff beleeft een opmerkelijke slotfase van het seizoen bij Almere City FC. De 21-jarige aanvaller, die door Ajax wordt verhuurd aan de Flevolanders, was dit seizoen bijzonder productief met twintig doelpunten in 42 wedstrijden. Juist in de beslissende fase van de play-offs moet hij echter genoegen nemen met een rol als invaller.

Tijdens het duel met De Graafschap zat Rijkhoff zichtbaar gefrustreerd op de bank. Ook in de eerdere play-offwedstrijden tegen FC Den Bosch kreeg hij geen basisplaats. Trainer Jeroen Rijsdijk koos de laatste weken voor Jamie Jacobs, terwijl Ferdi Druijf tegen De Graafschap als spits begon.

"Het is een lastige wedstrijd, je staat 2-1 voor en moet een voorsprong over de streep trekken", legt Rijsdijk uit. "Dan kiezen we net even voor iets andere spelers. We brachten een extra centrale verdediger erin. Zij (De Graafschap, red.) bleven maar pompen met ballen, dus wij moesten wat kopkracht achterin hebben."

De ESPN-verslaggever merkte op dat Rijkhoff er na afloop teleurgesteld uitzag, ondanks de overwinning. "Het is een teamprestatie, Juul weet dat ook", vertelt de trainer. "We hebben ook met hem gesproken. Natuurlijk is het balen, dat snapt iedereen. Over twee wedstrijden zijn wij de sterkste, dus het gaat nu even om het team. De individuen zullen wij zo goed mogelijk behandelen."