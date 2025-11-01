Ajax-talent met steunbetuiging Heitinga: "iedereen heeft vertrouwen"

"We zijn nog altijd één team. Iedereen wil vechten en iedereen heeft vertrouwen in de staf", begint de Belg. "Er wordt gewoon heel veel geschreven, heel veel gepraat. Uiteindelijk kunnen wij maar één ding doen: zo’n tweede helft als tegen Twente spelen. Als je ziet hoe we na de rust naar buiten kwamen: met kwaliteit, vuur en honger."

Godts begrijpt niet dat de speelwijze van Francesco Farioli als realistischer wordt gezien. "De accenten liggen wat anders. We spelen nu iets aanvallender en proberen er van achteruit door te komen. Maar ik denk dat nog heel veel principes hetzelfde zijn. En ook qua professionaliteit, mindset, teamgeest en dat soort dingen."

Al is er een kleine omzetting geweest in het aanvallende gedeelte. "Dat we de laatste weken wat compacter staan, helpt ook wel mee, denk ik. Door de fase waarin we zaten, hadden we misschien wat meer vastigheid nodig. We zakten iets dieper in als we de bal niet hadden, waardoor de mensen achterin niet in heel grote ruimtes kwamen te voetballen."

"Of dat eerder had gekund? Ik ben geen trainer en ik denk dat onze trainer een goed idee heeft van wat hij wil. En van wat wij als team willen. Daar houden we ons aan vast", aldus