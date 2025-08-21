Ajax-talent neemt afscheid: "Ajax blijft altijd een deel van mij"

Julian Brandes neemt na dertien jaar afscheid van Ajax. De 21-jarige middenvelder, die sinds 2012 deel uitmaakte van de jeugdopleiding van de Amsterdamse club, vervolgt zijn loopbaan in Italië bij Pescara Delfino, een club uit de Serie B.

Brandes tekent in Pescara een contract tot de zomer van 2026, met een optie op twee extra jaren. Zijn vertrek komt niet onverwacht: bij Ajax had hij geen uitzicht op een doorbraak in het eerste elftal. De middenvelder speelde 65 wedstrijden voor Jong Ajax en zat tweemaal op de bank bij het eerste.

Op Instagram nam Brandes afscheid van de club: "Na 13 jaar neem ik afscheid van Ajax, mijn tweede thuis. Als kleine jongen en groot Ajax-fan mocht ik hier binnenkomen, en nu ben ik klaar en vol energie voor een nieuwe stap in mijn carrière."

"Deze club heeft mij niet alleen opgeleid tot voetballer, maar ook gevormd tot de persoon die ik vandaag ben", vervolgt hij. "De herinneringen, lessen en vriendschappen neem ik voor altijd mee. Ajax blijft altijd een deel van mij. Altijd."