Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-talent neemt afscheid: "Ajax blijft altijd een deel van mij"

Gijs Kila
bron: Instagram
Het oude Ajax-logo op een spandoek
Het oude Ajax-logo op een spandoek Foto: © Pro Shots

Julian Brandes neemt na dertien jaar afscheid van Ajax. De 21-jarige middenvelder, die sinds 2012 deel uitmaakte van de jeugdopleiding van de Amsterdamse club, vervolgt zijn loopbaan in Italië bij Pescara Delfino, een club uit de Serie B.

Brandes tekent in Pescara een contract tot de zomer van 2026, met een optie op twee extra jaren. Zijn vertrek komt niet onverwacht: bij Ajax had hij geen uitzicht op een doorbraak in het eerste elftal. De middenvelder speelde 65 wedstrijden voor Jong Ajax en zat tweemaal op de bank bij het eerste.

Op Instagram nam Brandes afscheid van de club: "Na 13 jaar neem ik afscheid van Ajax, mijn tweede thuis. Als kleine jongen en groot Ajax-fan mocht ik hier binnenkomen, en nu ben ik klaar en vol energie voor een nieuwe stap in mijn carrière."

"Deze club heeft mij niet alleen opgeleid tot voetballer, maar ook gevormd tot de persoon die ik vandaag ben", vervolgt hij. "De herinneringen, lessen en vriendschappen neem ik voor altijd mee. Ajax blijft altijd een deel van mij. Altijd."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Nemanja Matic

'Ajax kan optie Matic doorstrepen; Serviër onderweg naar Italië'

0
Daley Blind in La Liga

'Terugkeer van Daley Blind wordt als klein ingeschat door Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd