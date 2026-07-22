Ajax-talent nu al gezien als mogelijke uitblinker van WK van 2030
Abdellah Ouazane wordt nu al gezien als een van de grootste talenten voor de toekomst. Het zeventienjarige Ajax-talent is opgenomen in een toekomstelftal richting het WK van 2030, samengesteld door scoutingplatform Eyeball in opdracht van The Athletic.
Eyeball, dat wereldwijd jonge spelers volgt en data verzamelt van honderden duizenden talenten tussen de dertien en 23 jaar, ziet Ouazane als een potentiële international voor het hoogste podium. De middenvelder van Ajax heeft een plek gekregen als één van de drie centrale middenvelders in het elftal met spelers die volgens het platform over vier jaar kunnen doorbreken.
De opname is een nieuwe bevestiging van de grote verwachtingen rond Ouazane. Het talent maakte de afgelopen periode indruk en wordt binnen Ajax gezien als een speler met een groot ontwikkelingspotentieel. In het team van Eyeball krijgt hij gezelschap van andere veelbelovende namen.
Op het middenveld staat Ouazane naast Ebrima Tunkara en Alexander Andersson. Tunkara werd onlangs uitgeroepen tot beste speler van het EK Onder 17, terwijl Andersson geschiedenis schreef door op vijftienjarige leeftijd zijn debuut te maken op het hoogste niveau in Zweden.
Het elftal van talenten die kunnen doorbreken op het WK 2030
Doelman: Valentin Reigia (Argentinos Juniors, Argentinië)
Verdedigers: Vaboue Doumbia (FC Nordsjaelland, Ivoorkust), Mor Talla Ndiaye (Liverpool, Senegal), Elie Mbavu (Genk, België) en Leon Jakirovic (Internazionale, Kroatië)
Middenvelders: Abdellah Ouazane (Ajax, Marokko), Ebrima Tunkara (Barcelona, Spanje) en Alexander Andersson (Djurgården, Zweden)
Aanvallers: José Escorcia (Atlético Nacional, Colombia), Samba Konaté (RB Leipzig, Frankrijk) en Eduardo Conceição (Palmeiras, Brazilië)
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Ajax-talent nu al gezien als mogelijke uitblinker van WK van 2030
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