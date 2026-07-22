Ajax-talent nu al gezien als mogelijke uitblinker van WK van 2030

Abdellah Ouazane wordt nu al gezien als een van de grootste talenten voor de toekomst. Het zeventienjarige Ajax-talent is opgenomen in een toekomstelftal richting het WK van 2030, samengesteld door scoutingplatform Eyeball in opdracht van The Athletic.

Eyeball, dat wereldwijd jonge spelers volgt en data verzamelt van honderden duizenden talenten tussen de dertien en 23 jaar, ziet Ouazane als een potentiële international voor het hoogste podium. De middenvelder van Ajax heeft een plek gekregen als één van de drie centrale middenvelders in het elftal met spelers die volgens het platform over vier jaar kunnen doorbreken.

De opname is een nieuwe bevestiging van de grote verwachtingen rond Ouazane. Het talent maakte de afgelopen periode indruk en wordt binnen Ajax gezien als een speler met een groot ontwikkelingspotentieel. In het team van Eyeball krijgt hij gezelschap van andere veelbelovende namen.