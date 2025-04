Ajax-talent nu echt op de weg terug: "Hij maakt dan grapjes"

Aaron Bouwman stond sinds eind december buitenspel met een blessure, maar maakte maandag eindelijk zijn rentree. "Meestal kon ik er wel goed mee omgaan. Soms was het lastig, omdat je er echt lang uitligt. Je ligt buiten de groep en je bent elke dag boven in de gym bezig", vertelt hij aan ESPN. "Voor mijn gevoel heb ik hard gewerkt om terug te komen en ik ben superblij om weer op het veld te staan."

De 17-jarige verdediger kreeg in de voorbereiding al de kans zich te laten zien aan Farioli, maar terwijl andere talenten inmiddels hun debuut maakten, moest hij toekijken. Het is mooi voor die andere jongens. Natuurlijk wil ik dat ook, maar het komt hopelijk vanzelf wel en ik ben voor nu blij voor die andere jongens."

Tijdens zijn revalidatie groeide Bouwman nog een paar centimeter en is inmiddels 1.95 meter lang. Dat is top." Met Farioli bleef het contact goed: "Hij is wel sociaal naar mij toe en hij vraagt hoe het met mij gaat. Dus dat contact is goed. Hij maakt dan grapjes dat ik zo snel mogelijk moet terugkeren." Of zijn debuut dit seizoen komt, weet hij nog niet. "Het is mijn doel om uiteindelijk mijn debuut te maken. Als het niet dit seizoen is, dan volgend seizoen."