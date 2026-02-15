Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax

Ajax-talent onthult: "Voor mij was Abdelhak Nouri een idool"

Sara
bron: Ajax Life
Mika Godts en Rayane Bounida
Mika Godts en Rayane Bounida Foto: © BSR Agency

Drie Belgen maakten bij Ajax het verschil gisteren, waarvan eentje Rayane Bounida was. De doelpuntenmaker sprak na afloop van de wedstrijd over zijn band met de andere Belgen in het team. 

In een interview met Ajax Life krijgt Bounida de vraag hoe mensen in België kijken naar Ajax. "Voor ons in België is Ajax nog steeds de grootste club. Hoe dat komt? Door de historie, de spelers die hier groot werden en wat ze bereikten. Niet alleen vroeger, maar ook recent nog in 2019. Ajax is een legendclub. Jonge spelers willen hier nog steeds heel graag heen. Voor mij was Abdelhak Nouri een idool. Daar genoot ik echt van, maar dat zei ik al vaker."

Bounida heeft flink wat Belgen om zich heen bij Ajax. "Ik had meteen een goede band met Mokkie toen hij bij Ajax kwam en Mika kende ik al van onze gezamenlijke tijd bij RSC Anderlecht. Ik rij ook elke dag met Mokio naast me naar de club, want hij heeft nog geen rijbewijs. Of ik zijn chauffeur ben? Zo zou je het kunnen zeggen, haha!"

De meest recente Belgische aanwinst bij Ajax is de zestienjarige Samory Kone. Bounida heeft de jonge rechtsbuiten al ontmoet. "Ik zag en sprak hem een keer. Hij was ook meteen positief over Ajax. Het is een mooie stap voor hem. Ik maakte die stap zelf ook en weet precies hoe hij zich nu voelt."

