Ajax-talent onthult: "Voor mij was Abdelhak Nouri een idool"

In een interview met Ajax Life krijgt Bounida de vraag hoe mensen in België kijken naar Ajax. "Voor ons in België is Ajax nog steeds de grootste club. Hoe dat komt? Door de historie, de spelers die hier groot werden en wat ze bereikten. Niet alleen vroeger, maar ook recent nog in 2019. Ajax is een legendclub. Jonge spelers willen hier nog steeds heel graag heen. Voor mij was Abdelhak Nouri een idool. Daar genoot ik echt van, maar dat zei ik al vaker."

Bounida heeft flink wat Belgen om zich heen bij Ajax. "Ik had meteen een goede band met Mokkie toen hij bij Ajax kwam en Mika kende ik al van onze gezamenlijke tijd bij RSC Anderlecht. Ik rij ook elke dag met Mokio naast me naar de club, want hij heeft nog geen rijbewijs. Of ik zijn chauffeur ben? Zo zou je het kunnen zeggen, haha!"

De meest recente Belgische aanwinst bij Ajax is de zestienjarige Samory Kone. Bounida heeft de jonge rechtsbuiten al ontmoet. "Ik zag en sprak hem een keer. Hij was ook meteen positief over Ajax. Het is een mooie stap voor hem. Ik maakte die stap zelf ook en weet precies hoe hij zich nu voelt."