Ajax-talent op nieuwe positie: "Trainer sprak er niet met me over"

Lucas Jetten beleeft bij Jong Ajax opvallende weken. Het achttienjarige talent, dat te boek staat als vleugelverdediger, wordt door trainer Óscar García de laatste wedstrijden als buitenspeler gebruikt. Zelf werd hij niet vooraf ingelicht over die wijziging, zo deelt hij in gesprek met Ajax Life .

In de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht schoof Jetten door naar linksbuiten en leverde hij de assist op de winnende treffer van Skye Vink. Tegen Helmond Sport (5-1) begon hij zelfs als rechtsbuiten en bekroonde hij zijn optreden met zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Na afloop ging hij in op zijn nieuwe rol.

"Het kwam wel als een verrassing, want de trainer sprak er niet met me over", begint het Ajax-talent over zijn positiewisseling. "Hij zette me er neer en ik moet gewoon mijn taken uitvoeren. Deze keer was dat aan de rechterkant, maar ik denk dat hij zag dat ik op meer plaatsen uit de voeten kan." Jetten lijkt zich dus moeiteloos aan te passen aan de wensen van zijn coach.

Die flexibiliteit komt niet uit de lucht vallen. "Zelfs in de spits of centraal achterin. Het bevalt me wel", legt hij uit over zijn verleden in de jeugdopleiding. "Volgens mij vul ik het aardig in. Het is sowieso nuttig dat ik vrij allround ben, ook met het oog op het eerst elftal."