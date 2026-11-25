Abdellah Ouazane kan zijn loopbaan mogelijk gaan vervolgen bij Liverpool, zo weet Anfield Watch te melden. De Engelse topclub zou echter ook de verrichtingen van spelers als Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) en Gilberto Mora (Club Tijuana) nauwlettend in de gaten houden.

De fansite van 'The Reds' is vol lof over de talentvolle aanvallende middenvelder van Ajax, die ook als linksbuiten uit de voeten kan. "Ouazane beschikt over ongelooflijke technische kwaliteiten en een uitstekend spelinzicht", constateert men. "Hij wordt beschouwd als een van de beste jonge spelers van zijn generatie, nadat hij op zestienjarige leeftijd met Marokko al de Afrika Cup Onder-17 won", aldus Anfield Watch.

"Het aantrekken van hem zou alles veranderen voor Liverpool", vervolgt men enthousiast. "Het zou ervoor zorgen dat Liverpool naast Ngumoha, die waarschijnlijk het grootste talent van de generatie uit 2008 is, ook de toekomst veiligstelt van een van de grootste talenten van de lichting uit 2009. Ouazane is bovendien een Liverpool-fan en droomt er van om ooit bij de 'Reds' aan te sluiten. Dus dit zou een droomtransfer voor hem zijn", besluit Anfield Watch.