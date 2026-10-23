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Ajax-talent Ouazane na schitterende goal: "Totaal niet mee bezig"

Gijs Kila
bron: Ziggo Sport
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © MTB-Photo

Abdellah Ouazane heeft donderdagavond een hoofdrol opgeëist bij Ajax. De pas zeventienjarige aanvaller maakte met een schitterende individuele actie de 2-0 tegen Atalanta en zorgde daarmee voor een fraaie afsluiting van de Europese wedstrijd. Ondanks zijn indrukwekkende optreden wil het talent vooral niet te hard van stapel lopen.

Ouazane liet in de slotfase zijn individuele klasse zien. De jonge Ajacied zocht zijn tegenstander op, passeerde hem en schoot de bal via de paal in de linkerbovenhoek. Na afloop was de aanvaller zichtbaar gelukkig met zijn doelpunt, al bleef hij bescheiden. "Het was een hele lekkere goal, maar we blijven lekker normaal doen", reageert Ouazane na de overwinning bij Ziggo Sport.

De aanvaller vertelt dat hij vlak voor zijn doelpunt bewust besloot om nog één keer zijn directe tegenstander op te zoeken. "Ik keek nog naar de tijd en zag dat het echt de laatste minuut van de wedstrijd was. Toen ging ik nog een keer één tegen één spelen, want dat had ik deze wedstrijd nog niet gedaan", vertelt Ouazane. "Geweldig om de wedstrijd dan zo af te sluiten. Ik was echt blij na de goal. Alles kwam eruit."

De zeventienjarige staat bekend om zijn aanvallende instelling en laat weten dat hij het liefst voortdurend de weg naar voren zoekt. "Ik ben een voetballer die altijd vooruit wil spelen. Aanvallend voetbal zit in mijn bloed. Ik hou er niet van om een passje naar achter te geven, maar ja, soms moet het."

Ook tegen Atalanta speelde Ouazane met veel vertrouwen. De aanvaller zag dat zijn tegenstanders vermoeid begonnen te raken en probeerde daarvan te profiteren. "Toen ik erin kwam, waren de boys al een beetje moe, dus daar moest ik ook rekening mee houden. Ik ga bij iedere actie uit van mijn kwaliteiten. Ik weet dat ik het kan. Dat heb ik vandaag weer laten zien met mijn goal."

Door zijn talent en jonge leeftijd zijn de verwachtingen rondom Ouazane hooggespannen. De aanvaller wordt zelfs al in verband gebracht met een mogelijke toekomst aan de absolute top, maar wil zich voorlopig niet bezighouden met dergelijke voorspellingen. "Daar ben ik totaal niet mee bezig. Ik focus mij iedere dag op mijn ontwikkeling en leef van dag tot dag. Ik wil niet nu al zeggen dat ik de wereldtop kan halen. Veel talentvolle spelers van zeventien hebben het niet gered. Ik wil mezelf blijven en met twee voeten op de grond staan."

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