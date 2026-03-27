Ajax-talent over ambities: "In vijf jaar paar keer kampioen met Ajax"
Aaron Bouwman heeft zijn eerste stappen in het eerste elftal van Ajax inmiddels gezet en kijkt met tevredenheid terug op die beginfase. De achttienjarige verdediger, die afgelopen zomer zijn Eredivisie-debuut maakte tegen Telstar, ontwikkelt zich razendsnel en spreekt openlijk over zijn ambities bij de Amsterdammers.
De jonge mandekker kwam dit seizoen al elf keer in actie en beleefde daarbij meerdere hoogtepunten. Vooral zijn debuut in de Champions League tegen Qarabag, waarin hij negentig minuten speelde, maakte indruk. "Het is heel snel gegaan voor mijn gevoel. Eerst mocht ik meetrainen met de onder 17 en daarna mocht ik al met Jong Ajax mee. Toen was het al met Ajax 1. Ik heb hier al heel wat stappen mogen maken en ook al wat wedstrijden mogen spelen. Ik heb al een paar mooie momenten meegemaakt; de Champions League onder andere. Hopelijk kan ik dit gewoon door blijven zetten. De overwinning in Qarabag is wel de mooiste", blikt Bouwman terug in gesprek met de clubkanalen.
De verdediger heeft daarnaast een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. "Het was mijn debuut en dan ook nog eens de overwinning. In mijn hoofd neuriede ik een beetje mee. Normaal zing je mee terwijl je voor de tv staat. Over vijf jaar hoop ik dat ik al een paar keer kampioen ben geworden met Ajax. En dat ik een mooie stap richting de Premier League kan maken", vertelt hij ambitieus over zijn plannen.
Dat Bouwman trots is op zijn ontwikkeling, blijkt ook uit een tastbare herinnering aan het begin van zijn Ajax-avontuur. Zijn eerste stagebrief van de club heeft hij nog altijd ingelijst. "Dan spring je al rond en boeit het bijna niet meer wat er voor de rest in staat. Deze brief blijft nog heel lang op mijn kamer staan", aldus de jonge Ajacied.
Bounida blij met oproep Marokko: "Wil mijn kwaliteiten op het veld tonen"
Kraay haalt uit: "Als er dan geen plek voor een basisspeler van Ajax is?"
MATCHDAY | Oranje start met Ajacied Weghorst op de reservebank
Verweij ziet kans voor ex-Ajacied: "Denk dat dit moment ideaal is"
Ajax-talent over ambities: "In vijf jaar paar keer kampioen met Ajax"
"Dat wordt bij Gravenberch, Valente en Smit over het hoofd gezien"
Noa Vahle: "Ik vraag me af of Ajax überhaupt tweede wil worden"
Ten Hag looft Wout Weghorst: "Slaat soms wat door in zijn gedrag"
Hélène Hendriks vertelt over Oranje-boycot: "Op de vingers getikt"
Brobbey onthult sterkste tegenstander: "Dat was wel een beest"
KNVB komt met flinke waarschuwing voor clubs na 'paspoortgate'
Willem Weijs roemt Ajax-talent: "Hij heeft me best wel verrast"
Koeman over transfer oud-Ajacied: "Hij heeft mij ook gebeld"
'Ajax hield datalek stil na sluiten van deal met ethisch hacker'
'Francisco Conceição kan zich gaan opmaken voor megatransfer'
Supporters aangehouden na ongeregeldheden in ArenA: "Volle gang"
PSV'er meldt zich boos op Instagram na Marokkaanse oproep Bounida
Dies Janse over toekomst: "Probeer me daar niet op te focussen"
PSV maakt indruk: "Een spectaculaire sprong richting Ajax-niveau"
Gloukh maakt indruk op sterspeler van PSG: "Heel goede speler"
Ronald Koeman verklaart Wout Weghorst-oproep: "Dat is de reden"
'Wout Weghorst ziet eigen transferwaarde weer verder afnemen'
Driessen meent: "Ajax zit waarschijnlijk niet op hem te wachten"
René van der Gijp over Brian Brobbey: "Het leuke aan hem is..."
Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"
Oud-Ajacied dichtbij unieke prestatie: "Kan een legende worden"
Johan Inan wijst zwakste schakels aan bij Ajax: "Dieptepunt"
Weghorst uit vorm? "Ik vind hem de laatste tijd niet zo goed"
Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"
Dave Maasland vreest: "Dan heeft Ajax er een klein probleem bij"