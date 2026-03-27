Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-talent over ambities: "In vijf jaar paar keer kampioen met Ajax"

Thomas
bron: Ajax
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis Foto: © BSR Agency

Aaron Bouwman heeft zijn eerste stappen in het eerste elftal van Ajax inmiddels gezet en kijkt met tevredenheid terug op die beginfase. De achttienjarige verdediger, die afgelopen zomer zijn Eredivisie-debuut maakte tegen Telstar, ontwikkelt zich razendsnel en spreekt openlijk over zijn ambities bij de Amsterdammers.

De jonge mandekker kwam dit seizoen al elf keer in actie en beleefde daarbij meerdere hoogtepunten. Vooral zijn debuut in de Champions League tegen Qarabag, waarin hij negentig minuten speelde, maakte indruk. "Het is heel snel gegaan voor mijn gevoel. Eerst mocht ik meetrainen met de onder 17 en daarna mocht ik al met Jong Ajax mee. Toen was het al met Ajax 1. Ik heb hier al heel wat stappen mogen maken en ook al wat wedstrijden mogen spelen. Ik heb al een paar mooie momenten meegemaakt; de Champions League onder andere. Hopelijk kan ik dit gewoon door blijven zetten. De overwinning in Qarabag is wel de mooiste", blikt Bouwman terug in gesprek met de clubkanalen.

De verdediger heeft daarnaast een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. "Het was mijn debuut en dan ook nog eens de overwinning. In mijn hoofd neuriede ik een beetje mee. Normaal zing je mee terwijl je voor de tv staat. Over vijf jaar hoop ik dat ik al een paar keer kampioen ben geworden met Ajax. En dat ik een mooie stap richting de Premier League kan maken", vertelt hij ambitieus over zijn plannen.

Dat Bouwman trots is op zijn ontwikkeling, blijkt ook uit een tastbare herinnering aan het begin van zijn Ajax-avontuur. Zijn eerste stagebrief van de club heeft hij nog altijd ingelijst. "Dan spring je al rond en boeit het bijna niet meer wat er voor de rest in staat. Deze brief blijft nog heel lang op mijn kamer staan", aldus de jonge Ajacied.

Gerelateerd:
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Aaron Bouwman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws