Ajax-talent over opvallend besluit: "Dacht: shit, dit is minder"

Aaron Bouwman timmert hard aan de weg bij Ajax. De centrale verdediger begon zijn loopbaan bij DSS en maakte via Koninklijke HFC uiteindelijk de stap naar de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Op jonge leeftijd was Bouwman nog actief als spits, maar bij Ajax kreeg hij direct een nieuwe rol toebedeeld, centraal achterin.

"Ik kan niet meer herinneren wat ik toen precies dacht, maar ik denk zoiets van: shit, dit is wel even wat minder", blikt Bouwman terug op die positie­wissel. Inmiddels ziet hij echter de waarde van die beslissing in. "Als je ziet waar ik ben gekomen, hebben ze gelijk gehad en is het een goede stap geweest", stelt hij tevreden in gesprek met de clubkanalen. "Als ik heel eerlijk ben, zit die aanvallende intuïtie er niet helemaal meer in. Misschien wel het gevoel van positie kiezen, maar het afwerken is er wel zo goed als uit."

De 19-jarige verdediger kwam afgelopen seizoen al vijftien keer in actie voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Ook mocht hij mee op trainingskamp met het eerste elftal en dit seizoen hoopt hij de volgende stap te zetten onder trainer John Heitinga. "Mijn seizoen is geslaagd als ik mijn debuut voor Ajax 1 heb gemaakt", klinkt het ambitieus. "Daarnaast wil ik veel spelen bij Jong Ajax. Hopelijk kan ik iedere week negentig minuten maken en gedurende het seizoen aanhaken bij Ajax 1. Maar veel spelen is het belangrijkste."