'Ajax-talent trekt aandacht van FC Barcelona en Real Madrid'

Rayane Bounida heeft de aandacht getrokken van FC Barcelona en Real Madrid. Volgens Diario AS zien de Spaanse grootmachten in het Ajax-talent een optie voor de zomerse transferperiode.

"Bronnen dicht bij de situatie melden aan AS dat beide Spaanse topclubs de speler intensief monitoren", schrijft de sportkrant donderdag. De 19-jarige spelmaker maakt vooral indruk met zijn technische vaardigheden, creativiteit en potentie. Scouts van Barcelona en Real zouden hem zien als een ‘perfecte match’ voor de toekomstplannen van hun club. Bounida draait de laatste maanden volledig mee met de hoofdmacht van Ajax en kwam dit seizoen al twaalf keer in actie.

Hoewel Bounida afgezien van de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis nog weinig rendement heeft geleverd, heerst er binnen Ajax veel optimisme. Supporters en technische staf zien in hem een speler met een grote toekomst. De middenvelder ligt nog vast in Amsterdam tot medio 2028.

Volgens AS volgen Real Madrid en Barcelona eventuele contractonderhandelingen nauwlettend. "Ajax blijft kalm en gefocust op de ontwikkeling van de speler, maar achter de schermen positioneren de grootste clubs van Europa zich, zich er volledig van bewust dat Bounida wordt gezien als een van de meest veelbelovende voetballers van zijn generatie", aldus het medium.