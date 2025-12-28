Ajax-talent trotse aanvoerder: "Ajax is een grote club"

AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Marouane is helemaal op zijn plek bij Ajax. De verdediger is in zijn tweede seizoen in Amsterdam gelijk aanvoerder gemaakt van de Onder 17. 

Bentaleb kwam anderhalf jaar geleden over uit de jeugd van Sparta Rotterdam en voelt zich goed bij Ajax. "Ajax is een grote club en ik ben trots om hier te spelen", vertelt hij in gesprek met de clubkanalen. "Het is een enorme waardering dat ik in mijn tweede seizoen als aanvoerder ben gekozen. Het is een eer en ik wil die rol zo goed mogelijk invullen en een verlengstuk zijn van de trainer."

De jonge verdediger maakt een goede ontwikkeling door, zo meent hij. "Toen ik van Sparta kwam, was het wel even aanpassen, moet ik zeggen, want Ajax is wel wat anders. Er wordt meer van je geëist", beseft hij. "Ik voelde me snel op mijn plek, speelde mezelf in de basis en daar ben ik niet meer uitgegaan. Dan is die band nu een mooi gevolg."

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
