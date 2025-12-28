Ajax-talent trotse aanvoerder: "Ajax is een grote club"

Bentaleb kwam anderhalf jaar geleden over uit de jeugd van Sparta Rotterdam en voelt zich goed bij Ajax. "Ajax is een grote club en ik ben trots om hier te spelen", vertelt hij in gesprek met de clubkanalen. "Het is een enorme waardering dat ik in mijn tweede seizoen als aanvoerder ben gekozen. Het is een eer en ik wil die rol zo goed mogelijk invullen en een verlengstuk zijn van de trainer."

De jonge verdediger maakt een goede ontwikkeling door, zo meent hij. "Toen ik van Sparta kwam, was het wel even aanpassen, moet ik zeggen, want Ajax is wel wat anders. Er wordt meer van je geëist", beseft hij. "Ik voelde me snel op mijn plek, speelde mezelf in de basis en daar ben ik niet meer uitgegaan. Dan is die band nu een mooi gevolg."