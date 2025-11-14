Ajax-talent verdwijnt naar achtergrond: "Ik ga gewoon door"

Bouwman debuteerde de eerste speelronde tegen Telstar gelijk in de basis, maar daarna hield een blessure hem enkele weken aan de kant. Vervolgens deed Heitinga geen beroep meer op de achttienjarige verdediger. "Ik ga gewoon door met hoe het gaat. We zien wel waar het uitkomt", vertelt Bouwman aan ESPN. "Het is natuurlijk afwachten op de nieuwe trainer en wat hij gaat zeggen."

Bouwman, die wel in de Youth League en Keuken Kampioen Divisie in actie kwam, hoopt snel weer een rol te kunnen spelen bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. "Natuurlijk hebben we het even lastig als team, maar we komen er echt wel weer bovenop", besluit hij.