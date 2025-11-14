Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax-talent verdwijnt naar achtergrond: "Ik ga gewoon door"

Max
bron: ESPN
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Aaron Bouwman hoopt zich terug te knokken in de basis bij Ajax. De jonge verdediger kende een sterke voorbereiding onder trainer John Heitinga. 

Bouwman debuteerde de eerste speelronde tegen Telstar gelijk in de basis, maar daarna hield een blessure hem enkele weken aan de kant. Vervolgens deed Heitinga geen beroep meer op de achttienjarige verdediger. "Ik ga gewoon door met hoe het gaat. We zien wel waar het uitkomt", vertelt Bouwman aan ESPN. "Het is natuurlijk afwachten op de nieuwe trainer en wat hij gaat zeggen."

Bouwman, die wel in de Youth League en Keuken Kampioen Divisie in actie kwam, hoopt snel weer een rol te kunnen spelen bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. "Natuurlijk hebben we het even lastig als team, maar we komen er echt wel weer bovenop", besluit hij. 

