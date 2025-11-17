Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax-talent vergeleken met oudere broer: "Hij leeft van goals"

Joram
bron: ESPN
Emre Ünüvar
Emre Ünüvar Foto: © Pro Shots

Naci Ünüvar kwam begin 2025 transfervrij over van Ajax naar FC Twente, nadat hij in het seizoen 2023-2024 al op huurbasis voor de Tukkers had gespeeld. Tijdens zijn jeugdopleiding bij Ajax gold Ünüvar als een van de grootste talenten van zijn lichting.

Ook was hij de jongste debutant ooit in de clubgeschiedenis. Zijn jongere broertje Emre Ünüvar, inmiddels zeventien jaar, lijkt Naci op te volgen als groot talent. Hij speelt bij Jong Ajax en maakt daar indruk. "Emre leeft op doelpunten, hij vindt pas dat-ie een goede wedstrijd heeft gespeeld als hij heeft gescoord", zegt zijn oud-trainer Martijn Reuser van Ajax Onder 17 tegen ESPN.

"Soms wonnen we een wedstrijd en had Emre niet gescoord; dat was-ie bloedchagrijnig." Reuser ziet duidelijke verschillen tussen de broers: "Naci is verfijnder en meer een voorbereider. Emre is een natuurlijke doelpuntenmaker, een eindstation." Voor beide broers speelde hun vader een belangrijke rol in het begin van hun loopbaan. "Hun vader stond altijd langs de lijn en was 'stimulerend-kritisch' richting de jongens. Hij gaf ze waardevolle lessen en disciplines mee", aldus Martijn Reuser.

