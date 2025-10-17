AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax-talent verklapt debuut in de wedstrijdselectie van Ajax 1

Thomas
bron: X (voorheen Twitter)
Pharell Nash
Pharell Nash Foto: © Pro Shots

Pharell Nash beleeft zaterdagavond een bijzonder moment in zijn nog prille loopbaan: de zeventienjarige aanvaller zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Ajax 1. Nash maakte zijn selectie zelf bekend via een Instagram-story, wat op sociale media veel reacties losmaakte.

De jonge linksbuiten kwam dit seizoen al vijf keer in actie voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en scoorde daarin één keer. Tegen AZ krijgt hij mogelijk de kans om aan het 'echte werk' te ruiken. In zijn Instagram-story deelde hij foto's van zichzelf in Ajax-tenue, met daarbij de tekst: "May the Lord let us shine!"

Op X bleven de reacties op Nash’ aankondiging niet uit. Supporters zijn enthousiast over zijn opname in de selectie. "Meer dan terecht. Afgedwongen", schreef een Ajax-fan. Een ander voegde toe: "Krijg toch gewoon weer zin in morgen (zaterdag)! Ga zelfs bijna hopen dat Heitinga het vanaf morgen volledig op de rit gaat krijgen."

Of hij daadwerkelijk tot minuten zal komen is natuurlijk de vraag. Ajax en AZ trappen zaterdag om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. De nummers drie en vier van de Eredivisie staan slechts één punt van elkaar verwijderd, wat de wedstrijd meteen tot een belangrijk duel in de strijd om de bovenste plaatsen maakt.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Jong Ajax
