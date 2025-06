Ajax-talent verlengt contract: "Absolute meerwaarde voor de ploeg"

Appiah beschikte over een aflopende verbintenis, maar heeft deze nu dus voor langere tijd verlengd. "Avery is een veelzijdige speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij is een speler met de unieke eigenschap dat hij het team in z'n geheel beter laat spelen", reageert Marijn Beuker op de clubkanalen. "Zijn passie, energie en sturing straalt hij uit naar zijn teamgenoten en dat is van absolute meerwaarde voor de ploeg."

Afgelopen seizoen maakte Appiah, die in 2020 overkwam van Feyenoord, zijn minuten voor Ajax O19 én debuteerde hij voor Jong Ajax. In totaal kwam het jeugdproduct drie duels in actie in de KKD. "Wij hebben er veel vertrouwen in dat Avery zich in de komende jaren verder gaat ontwikkelen en hopelijk kan hij in de nabije toekomst de stap naar het eerste elftal maken", besluit de Directeur Voetbal.