Ajax-talent verlengt contract in Amsterdam met twee seizoenen

Faberski kwam in 2022 in de jeugdopleiding van Ajax. Tot nu toe speelde hij 34 competitiewedstrijden voor Jong Ajax. Hij debuteerde nog niet in het eerste elftal van de Amsterdammers. Faberski had een contract tot de zomer van 2028, maar daar komen nu dus nog twee seizoenen bij.

Technisch directeur Martijn Beuker is verheugd met het nieuws. "Jan is technisch, snel en bovendien doelgericht. Kortom, een speler waarvoor de fans graag naar het stadion komen. Wij hebben er vertrouwen in dat hij zich komend seizoen nog verder zal ontwikkelen zodat hij uiteindelijk de stap naar het eerste elftal gaat maken", aldus Beuker op de clubsite van Ajax.