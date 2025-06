Ajax-talent vertrekt: "Ik ben blij dat ik hier heb getekend"

Ugwu tekent een contract voor drie seizoenen bij de promovendus. "Ik ben blij dat ik hier bij FC Volendam heb getekend. Ik wil mezelf laten zien in de VriendenLoterij Eredivisie en ik ga er alles aan doen om de club in de VriendenLoterij Eredivisie te houden", vertelt de negentienjarige verdediger in gesprek met de clubkanalen van FC Volendam.

Ook technisch directeur Patrick Busby is blij met de komst van Ugwu, die donderdagavond met Oranje Onder 19 het EK won. "Precious is een ongeslepen diamant die het beste tot zijn recht komt als centrale verdediger", stelt hij. "Verdedigend is hij sterk in duelleren, heeft een goede snelheid en hij kan uitstekend schieten. Precious is voor ons een speler van de categorie ‘buitenkans’ en wij voorzien dat hij bij FC Volendam een flinke progressie zal gaan maken."