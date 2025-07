Ajax-talent vertrekt naar Feyenoord: "Beste voor ontwikkeling"

De aanvaller heeft in De Kuip een eenjarig contract getekend, met een optie voor nog een jaar. De komst van Boerhout hing al enige tijd in de lucht. Inmiddels is de deal rond. Doordat Ajax ervoor koos om zijn aflopende contract niet te verlengen, maakt de jonge spits de gevoelige overstap naar aartsrivaal Feyenoord.

Voorlopig sluit hij aan bij het Onder 21-team van de club. Boerhout, die in totaal 21 keer in actie kwam voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, kijkt uit naar het nieuwe avontuur: "Feyenoord is een hele grote club en ik denk dat deze stap het beste is voor mijn ontwikkeling en de doelen die ik mezelf heb gesteld. Ik beschik over snelheid en ben tevens een speler die technisch en doelgericht is", vertelt hij via de clubkanalen over zijn opvallende overstap.