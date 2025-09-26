Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ajax historie & oud-spelers

Ajax-talent vertrok: "Blind en Tagliafico waren toen beter dan ik"

Stefan
Daley Blind en Nicolas Tagliafico
Ajax neemt het zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen het NAC Breda van aanvoerder Boy Kemper. De verdediger speelde in de jeugd van Ajax en maakte mooie momenten mee bij de Amsterdammers.

"Ik heb een hele mooie tijd bij Ajax gehad met de Youth League. We speelden tegen Juventus, Paris Saint-Germain en Real Madrid. Het was een hele mooie ervaring om mee te maken als jeugdspeler", vertelt Kemper aan Ajax Showtime. Doorbreken lukte niet bij de Amsterdammers en dat was een zware domper. "Vroeger in de jeugd was ik wel een fanatieke Ajax-supporter."

"Het was altijd mijn club", gaat hij verder. "Nu je wat ouder bent, ben je niet echt meer voor een club. Je moet het ook accepteren. Ik had Daley Blind en Nico Tagliafico voor me. Zij waren op dat moment gewoon beter en dat moet je gewoon accepteren. Daar had ik niet echt moeite mee. Ik was gewoon gefocust op mijn eigen carrière."

"Ajax wilde met mij door, maar ze waren wel eerlijk: de situatie gaat op dit moment niet veranderen, je gaat spelen bij Jong", vervolgt de verdediger en aanvoerder van NAC Breda. "Toen heb ik besloten om verder te kijken en daar stond Ajax ook voor open. Ik ben toen naar ADO gegaan. Daar speelde ik in de Eredivisie."

"Natuurlijk is het jammer, maar voor mijn ontwikkeling was het beter om naar ADO te gaan. Een verhuurperiode? Het had misschien gekund, maar we hebben het er niet echt over gehad. In die fase wilde ik zo snel mogelijk naar de Eredivisie. Die kans kwam en toen heb ik besloten om voor drie jaar te tekenen", aldus Kemper.

Ajax historie & oud-spelers Boy Kemper Daley Blind Nicolás Tagliafico
