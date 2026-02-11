Ajax-talent vraagt aandacht voor gevoelig onderwerp: "Ik had..."

Tyrese Teuwsen is niet alleen een van de opvallende talenten van Ajax Onder 19, maar ook het gezicht van een campagne die een gevoelig onderwerp bespreekbaar moet maken. De zeventienjarige spits behoort namelijk tot de groep van drie miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Met de campagne ‘Uitgelezen Kans’ willen Ajax, Olympia en Stichting Lezen en Schrijven het taboe doorbreken.

In Nederland hebben drie miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat kan grote gevolgen hebben in het dagelijks leven. Het maakt bijvoorbeeld omgaan met computers en smartphones lastiger, maar kan ook zorgen voor problemen op het werk, met geldzaken, gezondheid en sociale contacten.

Teuwsen was een van die jongeren die ermee worstelden. Hij vond motivatie in het voetbal en kreeg ondersteuning via de School van de Toekomst. Daarmee wist hij zijn uitdagingen stap voor stap te overwinnen.

"Ik had veel moeite met wiskunde, lezen, schrijven en taal. Andere jongens en meisjes uit mijn klas ging dat makkelijker af. Als je daar dan als enige moeite mee hebt, kan dat wel beschamend zijn. Misschien gaan ze je wel uitlachen, of zoiets."

Volgens Teuwsen is het belangrijk dat mensen die hiermee worstelen, hulp durven vragen. Hij weet uit eigen ervaring hoeveel verschil dat kan maken.

"Eerst schaamde ik me wel, maar daarna besefte ik me dat het nergens voor nodig is. Toen ben ik mezelf gaan uitspreken en heb ik om hulp gevraagd. Alleen op die manier verbeter je jezelf."