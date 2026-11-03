Ajax-talent wacht op debuut: "Ik zou er twee keer al inkomen"
Ryan van de Pavert is vastbesloten om te slagen bij het eerste elftal van Ajax. De twintigjarige rechtsback was al meermaals dicht bij zijn debuut in de hoofdmacht, maar moet nog geduldig blijven.
"Ik wil dit seizoen zoveel mogelijk ontwikkelen bij Jong Ajax en doorgroeien naar het eerste elftal", vertelt hij in een interview met Ajax Life. "Ik zat vorig seizoen iets van zes keer op de bank bij het eerste elftal en dit seizoen ook thuis tegen PSV. Ik zou er twee keer inkomen, maar toen ging het nét niet door. Dat was wel jammer, maar mijn debuut in het eerste komt nog wel."
Van de Pavert leek dit seizoen in actie te komen voor SC Cambuur, maar keerde na twee maanden alweer terug in Amsterdam. "Het had te maken met persoonlijke omstandigheden en verder is dat echt tussen mij, Ajax en Cambuur", aldus de jongeling. Voorlopig wil de Ajacied ook niet denken aan een nieuwe verhuurperiode. "Ik ga voor mijn kans bij Ajax. Zeker", besluit Van de Pavert, die wil slagen in Amsterdam.
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