Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-talent wacht op debuut: "Ik zou er twee keer al inkomen"

Sara
bron: AjaxShowtime
Ryan van de Pavert bij Jong Ajax
Ryan van de Pavert bij Jong Ajax Foto: © Pro Shots

Ryan van de Pavert is vastbesloten om te slagen bij het eerste elftal van Ajax. De twintigjarige rechtsback was al meermaals dicht bij zijn debuut in de hoofdmacht, maar moet nog geduldig blijven.

"Ik wil dit seizoen zoveel mogelijk ontwikkelen bij Jong Ajax en doorgroeien naar het eerste elftal", vertelt hij in een interview met Ajax Life. "Ik zat vorig seizoen iets van zes keer op de bank bij het eerste elftal en dit seizoen ook thuis tegen PSV. Ik zou er twee keer inkomen, maar toen ging het nét niet door. Dat was wel jammer, maar mijn debuut in het eerste komt nog wel."

Van de Pavert leek dit seizoen in actie te komen voor SC Cambuur, maar keerde na twee maanden alweer terug in Amsterdam. "Het had te maken met persoonlijke omstandigheden en verder is dat echt tussen mij, Ajax en Cambuur", aldus de jongeling. Voorlopig wil de Ajacied ook niet denken aan een nieuwe verhuurperiode. "Ik ga voor mijn kans bij Ajax. Zeker", besluit Van de Pavert, die wil slagen in Amsterdam.

Gerelateerd:
Urby Emanuelson

Emanuelson verkent trainerswereld: "Moet kijken wat bij me past"

0
Ajax - AZ

Van der Vaart looft Ajacied: "Dat is wel van de buitencategorie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jong Ajax
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Emanuelson verkent trainerswereld: "Moet kijken wat bij me past"

Van der Vaart looft Ajacied: "Dat is wel van de buitencategorie"

Ajacied ondanks vele kritiek opgenomen in VI Elftal van de Week

Jordi Cruijff trots op Ajax-transfer: "Hoe is het mogelijk?"

Ajax-talent wacht op debuut: "Ik zou er twee keer al inkomen"

KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor FC Twente - Ajax

Danny Blind vol lof: "Bij Ajax zorgde hij voor een kentering"

Klaassen waarschuwt teamgenoten: "Dan moet je iets anders gaan doen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws