SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax-talent deelt groot nieuws: "Ik wil mijn contract verlengen"

Joram
bron: De Telegraaf
Sean Steur passt de bal
Sean Steur passt de bal Foto: © BSR Agency

Sean Steur was nooit van plan om Ajax te verlaten en hoopt binnenkort een nieuw contract te tekenen. Dat laat het achttienjarige talent weten na afloop van de wedstrijd tegen Telstar (2-3). Hoewel er de afgelopen week geruchten over een mogelijke transfer rondgingen, wil de middenvelder graag bij Ajax blijven.

"Ik denk dat het goed moet komen en dat ik bij Ajax ga verlengen", zegt Steur tegen De Telegraaf. "Het is ook nooit mijn plan geweest om weg te gaan. We moeten eruit komen." Een belangrijke reden hiervoor is een gesprek met Louis van Gaal. "Hij zei een paar dingen tegen me die me veel vertrouwen gaven. Het was heel leuk en ik hoop dat ik hem snel nog een keer mag spreken."

Het vertrek van Kenneth Taylor biedt Steur meer speeltijd, en Ajax lijkt geen vervanger aan te trekken. Daar maakt Steur zich echter geen zorgen over. "Het is zeker een teken van vertrouwen. En ik voel ook veel vertrouwen vanuit de staf en van bovenaf. Dat doet me goed. Deze trainer zet veel jeugd in en gebruikt mij veel", aldus Steur. 

