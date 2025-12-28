AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-talent zeer trots: "Al met al is het een geslaagd jaar"

Max
bron: Ajax
Thijmen Blokzijl en Pharell Nash
Thijmen Blokzijl en Pharell Nash Foto: © Pro Shots

Pharell Nash kan terugblikken op een goed 2025. Het talent van Ajax tekende zijn eerste profcontract en maakte zijn debuut voor de hoofdmacht. 

In gesprek met de clubkanalen van de Amsterdammers blikt Nash terug op een 'mooi jaar'. "Ik had begin dit jaar al wat dingen uitgestippeld en op mijn muur in mijn kamer gehangen. Ik denk dat ik goed op weg ben", vertelt de aanvoerder van de O19. "Wat daar allemaal hangt? Dat houd ik voor mezelf. Als ik alle doelen heb behaald, gaan jullie het wel zien hoor.

Het tekenen van het profcontract en zijn debuut tegen FC Groningen kunnen in ieder geval afgevinkt worden. "Dat is gelukt en daar ben ik heel blij mee en trots op. Al met al is het een geslaagd jaar", concludeert de zeventienjarige aanvaller. "Maar het was soms wel schakelen hoor. Ik heb de afgelopen tijd bij verschillende teams meegedaan en overal was mijn rol anders. Dat was wel switchen, want ik ben nog niet helemaal de Pharell van vorig seizoen die veel goals maakte, vind ik."

Gerelateerd:
Quilindschy Hartman bij Oranje

'Quilindschy Hartman staat open voor huurtransfer naar Ajax'

0
Dominik Livakovic

'Ajax informeert bij zaakwaarnemer naar Kroatische doelman'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Pharell Nash
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd