Ajax-talent zeer trots: "Al met al is het een geslaagd jaar"

In gesprek met de clubkanalen van de Amsterdammers blikt Nash terug op een 'mooi jaar'. "Ik had begin dit jaar al wat dingen uitgestippeld en op mijn muur in mijn kamer gehangen. Ik denk dat ik goed op weg ben", vertelt de aanvoerder van de O19. "Wat daar allemaal hangt? Dat houd ik voor mezelf. Als ik alle doelen heb behaald, gaan jullie het wel zien hoor.

Het tekenen van het profcontract en zijn debuut tegen FC Groningen kunnen in ieder geval afgevinkt worden. "Dat is gelukt en daar ben ik heel blij mee en trots op. Al met al is het een geslaagd jaar", concludeert de zeventienjarige aanvaller. "Maar het was soms wel schakelen hoor. Ik heb de afgelopen tijd bij verschillende teams meegedaan en overal was mijn rol anders. Dat was wel switchen, want ik ben nog niet helemaal de Pharell van vorig seizoen die veel goals maakte, vind ik."