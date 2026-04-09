Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"

Max
bron: TC Tubantia
Leon ten Voorde
Leon ten Voorde

FC Twente won zaterdagavond van Ajax. Leon ten Voorde vond het middenveld van de Tukkers een ijzersterke wedstrijd spelen. 

Het duel in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 1-2. "Ik vond het middenveld van FC Twente echt uitstekend spelen", oordeelt Ten Voorde in De Ballen Verstand van Tubantia. "Ik vond Zerrouki de baas van het veld en Van den Belt was een uitstekende secondant."

Ten Voorde vond het middenveld van FC Twente behoorlijk beter dan van Ajax. "We kunnen er vergif op innemen dat Henk Spaan deze week een column gaat tikken over de twee Ajacieden op het middenveld van FC Twente: Zerrouki en Hlynsson. Dat zijn zijn oogappeltjes", vervolgt de clubwatcher van FC Twente. "Hlynsson was ook weer goed en zoveel beter dan de paradepaartjes van Ajax."

Ten Voorde vindt dat talenten van Ajax té snel de hemel in geprezen worden. "Als een talent van Ajax één goede wedstrijd speelt, zijn het meteen de sterren van de toekomst. Ik heb Steur en Mokio niet gezien", stelt hij. "Ze werden weggespeeld door het middenveld van FC Twente en daar had Hlynsson een goede rol in."

Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"

Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"

Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"

Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"

VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"

Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"

Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"

Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
