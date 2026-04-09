Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
FC Twente won zaterdagavond van Ajax. Leon ten Voorde vond het middenveld van de Tukkers een ijzersterke wedstrijd spelen.
Het duel in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 1-2. "Ik vond het middenveld van FC Twente echt uitstekend spelen", oordeelt Ten Voorde in De Ballen Verstand van Tubantia. "Ik vond Zerrouki de baas van het veld en Van den Belt was een uitstekende secondant."
Ten Voorde vond het middenveld van FC Twente behoorlijk beter dan van Ajax. "We kunnen er vergif op innemen dat Henk Spaan deze week een column gaat tikken over de twee Ajacieden op het middenveld van FC Twente: Zerrouki en Hlynsson. Dat zijn zijn oogappeltjes", vervolgt de clubwatcher van FC Twente. "Hlynsson was ook weer goed en zoveel beter dan de paradepaartjes van Ajax."
Ten Voorde vindt dat talenten van Ajax té snel de hemel in geprezen worden. "Als een talent van Ajax één goede wedstrijd speelt, zijn het meteen de sterren van de toekomst. Ik heb Steur en Mokio niet gezien", stelt hij. "Ze werden weggespeeld door het middenveld van FC Twente en daar had Hlynsson een goede rol in."
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"
'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."
Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"
'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'
'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'
Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël
Evgeniy Levchenko over paspoortgate: "Mensen sloten hun ogen!"
Farioli op weg naar Ajax-scenario? "Het is een teleurstelling"
Johan Derksen snapt Ajax niet: "Hoe kunnen ze die nou kopen?"
Van Rooij poseert met jonge Ajax-supporter: "Een prachtig gebaar"
Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"
Strijd om plek 2 en 3: resterende programma's Ajax & concurrenten
"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"
FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"
Heracles-directeur hoopvol: "Dat moet dan de ommekeer worden"
Ajax-doelman wacht operatie: "Dit seizoen niet meer in actie"
John van den Brom: "Heus nagedacht om trainer van Ajax te worden"
Koeman terug naar de Eredivisie? "Hij heeft het me ooit beloofd"
VIDEO | Van der Vaart woest op Ajax-speler: teamgenoten grijpen in
Dennis Bergkamp wil niet terug naar Ajax: "Dan is het klaar ook"